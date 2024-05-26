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زائري الاربعينية الأجانب، سيأتون عن طريق البحر هذا العام


صرّحت وزارة الداخلية اليوم الاحد، عن إستعدادها المبكر للزيارة الاربعينية، بدخول منفذ بحري جديد من مدينة المحمرة لدخول الزائرين، فيما توقعت ان يفوق اعداد زائري الاربعينية الوافدين من الخارج سيفوق الـ5 ملايين شخص.

وطبقًا لبيان لوزارة الداخلية، فأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر الوزارة، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وأعضاء اللجنة الخدمية والأمنية وعدد من القادة الميدانيين، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام المقبلة، حيث أكد وزير الداخلية، أن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، فهي تجمّع مليوني وخاصة أن المشاركة فيها تكون من داخل البلاد وخارجها، وتعد واحدة من أهم الزيارات في العالم الإسلامي، وهي متابعة بشكل كبير.

وأوضح أن أعداد الوافدين من خارج العراق في العام الماضي بلغت قرابة خمسة ملايين زائر، ونتوقع ازدياد هذا العدد، وهذا الأمر يتطلب المزيد من الاستعدادات والتهيئة من الآن لنجاح هذه الذكرى الخالدة، والعمل على تأمين جميع المستلزمات الأمنية والخدمية والمنافذ البرية.

وبيّن أن من أبرز المشاكل التي تحدث خلال هذا الزيارة هي الحوادث المرورية ولا بد من وضع خطة محكمة، موجهاً مدير المرور العامة بوضع المعالجات اللازمة بهذا الصدد وتأمين الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة وباقي المدن المقدسة الأخرى.

كذلك لفت الى أن السيد القائد العام للقوات المسلحة وافق على إضافة منفذ بحري جديد من مدينة المحمرة الى ميناء أبو فلوس في محافظة البصرة، لكي يكون منفذاً للزائرين القادمين عبر المياه الإقليمية، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات لجميع الزائرين بالشكل الذي يليق بهم من خلال وضع خطة عمل مشتركة ولا سيما أن البلاد ستستقبل الزائرين من جميع المنافذ، وعليه يجب تسخير كل الإمكانيات لهذه الزيارة المباركة.

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