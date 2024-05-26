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قطع الطريق الرئيسي بين النجف وكربلاء لفترات متفاوتة


صرّحت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية لمنطقة الفرات الأوسط، اليوم الاحد، بان الطريق الرئيسي بين النجف وكربلاء سيتعرض لقطوعات متفاوتة خلال الأيام بين 27 و31 أيار الجاري، أي لمدة 4 أيام، لغرض اجراء صيانات طارئة لخطوط الضغط العالي.

وأوضحت الشركة، بأنه ستتم المباشرة بأعمال الصيانة الطارئة لخطوط الضغط العالي 132 ك.ف، للفترة من 27 - 31 / 5 / 2024 .

وبينت انه سيكون هناك قطع للطريق الرئيسي (نجف - كربلاء) قرب السايلو ومعمل الغاز، مشيرة الى ان أوقات القطع ستكون متفاوتة وبحسب الحاجة.

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قطع الطريق الرئيسي بين النجف وكربلاء لفترات متفاوتة
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