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استهداف مطعم امريكي في العاصمة بغداد


صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد،  عن تعرض مطعم في شارع فلسطين لهجوم بعبوة ناسفة محلية الصنع، فيما كشفت مصادر امنية ان المطعم من سلسلة الوكالات والمطاعم الامريكية التي افتتحت في بغداد مؤخرًا.

وذكرت القيادة في بيان نشرته قناة السومرية، بانه تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده استهداف احد مطاعم منطقة شارع فلسطين بعبوة ناسفة، مبينة ان شخصين مجهولي الهوية يستقلون دراجة نارية قاما برمي عبوة ناسفة" محلية الصنع حسب رأي خبير الادلة الجنائية امام باب احد المطاعم ضمن محلة 506 في منطقة شارع فلسطين بجانب الرصافة.

وأوضحت ان ذلك نتج عنه حدوث اضرار في واجهة المطعم فقط، وعلى الفور تم غلق مخارج المنطقة وتشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة باب الشيخ، فواج طوارئ بغداد السادس بإسناد استخباري، والتوجه لمكان الحادث، بعد متابعة كاميرات المراقبة وتعقب الجناة تم كشف هويتهما والوصول اليهم واعتقالهما وضبط الدراجة النارية والاسلحة التي كانت بحوزتهما وتسليمها الى مركز شرطة القناة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

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