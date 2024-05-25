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تحذير عشائري من انتشار "الشباب المخنثين" في الأنبار


حذر عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار، السبت، من انتشار ظاهرة الشباب المخنثين في مدنهم، مطالبين القوات الأمنية بمعالجة هذه الظاهرة قبل تفاقمها في صفوف الشباب في الأنبار. 

وقال الشيخ عبد الرزاق الحمداني في تصريح ل /المعلومة /، إن "عدد من شباب مدينة الرمادي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهروا وهم يشجعون أقرانهم على التشبه بالنساء من خلال ارتداء ملابس غريبة ووضع مكياج وقصات للشعر توحي بأن عمليات استقطاب المخنثين وصلت إلى مراحل متقدمة في مجتمع محافظ وذو قيم عشائرية معروفة". 

وأضاف الحمداني أن "بث فيديوهات عبر مواقع التكتك والتواصل الاجتماعي من قبل مخنثين من أهالي المحافظة يدعون فيه الشباب إلى الانضمام لشبكة تعنى بحرية الشباب على حد وصفهم أثار غضب واستنكار الشارع الأنباري لعدم تحرك القوات الأمنية ضد هذه الشبكة التي باتت تستقطب الشباب المراهقين جراء ضعف الرقابة".

وبين أن "شواهد عديدة لانتشار هذه الظاهرة بدأت تدق ناقوس الخطر مما يتطلب معالجتها واستئصالها قبل فوات الأوان"، موضحا أن "مختصين حذروا من انتقال ظاهرة المخنثين بين شباب الأنبار بعد بث عشرات الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعون الشباب إلى التعبير عما سموه بـ "الحرية الشخصية". 

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