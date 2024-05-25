قوة مشتركة تضبط مضافة لـ”داعش” الارهابي غربي الأنبار

تمكنت قوة مشتركة من اللواء 55 ضمن قيادة الحشد الشعبي في محافظة الانبار والجيش العراقي، من العثور على مضافة لفلول “داعش” الإرهابي غربي المحافظة.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ان "ذلك خلال عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، حيث تمكنت القوة من العثور على مضافة لفلول “داعش” الإرهابي في منطقة “الجلابات” في قضاء الرطبة والتي كانت تضم ( أرزاق جافة – كمية من الوقود- مولد كهربائي صغير)".

وأضاف ان "القوة قامت بتدمير المضافة لمنع استغلالها من قبل العناصر الإرهابية".