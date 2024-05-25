الامن الوطني يحبط بيع 20 طنا من البيض الفاسد في الانبار

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار باحباط محاولة بيع اكثر من 20 طن من مادة البيض الفاسد المنتهي الصلاحية في الانبار .

وقال المصدر ان" مفارز امنية من جهاز الامن الوطني احبطت محاولة بيع اكثر من 20 طن من مادة البيض الفاسد المنتهي الصلاحية، بعملية امنية استهدفت احدى مخازن تجار البيض في الانبار ".

واضاف المصدر ان" مفارز من جهاز الامن الوطني داهمت المخزن المستهدف بعد رص حركة تجارية مريبة بعيدة عن انظار الجهات المختصة وتمكنت من ضبط الكمية الغير صالحة للاستهلاك البشري قبيل تصريفها في الاسواق المحلية ، مبينا ان" القوات الامنية والفرق الصحية تقوم بزيارات مفاجئة الى الاسواق والمخازن والمحال التجارية لرصد المنتوجات الغذائية الغير صالحة لاستهلاك البشري واحالت المخالفين الى القضاء ".

يشار الى ان قوات حرس الحدود اتلفت في وقت سابق كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية قادمة من دول الجوار خلال الفترة الحالية ".