الرد السريع يعتقل 3 تجار مخدرات في الانبار

أعلنت قيادة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على 3 مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 28 مخدرات في محافظة الانبار.

وذكرت القيادة في بيان ان "الفوج الثاني/ اللواء الخامس، القى القبض على 3 مطلوبين، وفق احكام المادة 28 مخدرات في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار".

وأضافت، ان "العملية جاءت بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع".

وأشارت الى "تسليم المطلوبين والمضبوطات لجهة الطلب اصوليا".