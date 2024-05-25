الإطاحة بشقيق قيادي بارز في حزب "تقدم" بتهمة النصب والاحتيال

أفاد مصدر أمني، السبت، عن باعتقال شقيق مسؤول محلي رفيع المستوى وقيادي بارز في حزب "تقدم" و5 آخرين من صفوف الحزب أثناء تنظيمهم لتجمع يوهم الشباب بالتعيين مقابل مبالغ مالية.

وقال المصدر إن "قوة أمنية من جهاز الأمن الوطني داهمت تجمعًا في منزل باسم العيساوي شقيق قائم مقام قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة، والقيادي البارز في حزب "تقدم" شاكر العيساوي و5 آخرين من صفوف الحزب أثناء تنظيمهم لتجمع يوهم فيه الشباب بالتعيين مقابل مبالغ مالية ضخمة تدفع لمنظمي التجمع".

وأضاف أن "القوة تمكنت من اعتقال المستهدفين أثناء استلامهم معاملات المتقدمين للتعيين وبالجرم المشهود"، مبينا أن "المبالغ المالية التي تم استلامها تقدر بـ 260 مليون دينار تم ضبطها بحوزة المستهدفين".

وأكد أن "شقيق العيساوي سبق وأن اعتقل من قبل لجنة مكافحة الفساد بعد استيلائه على قطع أراضي بمساعدة شقيقه قائم مقام القضاء شاكر العيساوي".