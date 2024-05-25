إيقاف العمل بجميع دوائر البطاقة الوطنية في النجف يوم غد الاحد

اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في النجف، اليوم السبت (25 آيار 2024)، إيقاف العمل بجميع دوائر البطاقة الوطنية في المحافظة غد الاحد.

وذكرت المديرية في بيان أنها "تعلن عن توقف العمل في دوائر البطاقة الوطنية في ( النجف ، الكوفة ، المناذره ، العباسية ) ليوم غداً الأحد الموافق 26-5-2024".

وأضافت "على ان تعاود العمل باستقبال معاملات المواطنين بدءاً من يوم الاثنين الموافق 27-5-2024 وذلك لاغراض الصيانة في الخوادم واكمال الإجراءات الفنية".