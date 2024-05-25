القاضي زيدان يحضر مجلس عزاء الرئيس الإيراني ورفاقه في طهران

حضر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت (25 آيار 2024)، مجلس عزاء الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي ورفاقه في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر إعلام القضاء في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى قدم تعازيه ومواساته للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية في إيران محسني ايجئي".

وأشار البيان الى أن "القاضي زيدان كان قد وصل على رأس وفد قضائي رفيع المستوى يتكون من نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم الخفاجي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، وكل من رئيس استئناف بغداد الرصافة القاضي عماد الجابري، ورئيس استئناف بغداد الكرخ القاضي خالد المشهداني، ورئيس استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق، ورئيس استئناف كربلاء القاضي أحمد هادي، ورئيس استئناف النجف القاضي حسن سودي".