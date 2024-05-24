مديرية استخبارات وامن بغداد، تلقي القبض على عنصر ارهابي وتاجري مخدرات .

القت مديرية استخبارات وامن بغداد، القبض على عنصر ارهابي وتاجري مخدرات .

وذكرت المديرية في بيانانه :" بمتابعة ميدانية دقيقة وعبر معلومات استخبارية ، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع ، من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء في بغداد احدهم ارهابي ضبط بكمين بحكم غرب العاصمة ، واثنان اخران بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادتين (١/٤ ارهاب و٢٨ مخدرات) ، و تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء".