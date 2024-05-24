مدير المنتجات النفطية يكشف سبب أزمة البنزين في ذي قار ويعلن معالجتها

أعلن المدير العام لشركة المنتجات النفطية، حسين طالب، اليوم الجمعة، انهاء أزمة البنزين في ذي قار .

وذكر مكتب محافظ ذي قار في بيان:" ان المحافظ مرتضى عبود الإبراهيمي أجرى اتصالا هاتفياً بالمدير العام لشركة المنتوجات النفطية حسين طالب، للوقوف على سبب قلة تجهيز المحافظة بمادة البانزين و ان المحافظة توزع من المنتوج المخزن لديها".

واكد مدير المنتوجات النفطية :" ان هناك خللا حدث في التجهيز في عموم العراق و الان تمت المعالجة لإنهاء الازمة".

وطمأن محافظ ذي قار ابناء المحافظة ان التجهيز سيكون مضاعفا في أقرب وقت لكافة المحطات و الاولوية للمحطات الحكومية و الرئيسة".