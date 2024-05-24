بعثة الحج تعلن احصائية احصائية الاسبيوع الاول من تفويج الحجاج

اعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الجمعة، عن إحصائية الأسبوع الأول من تفويج الحجاج الى الديار المقدسة.

وذكرت البعثة في بيان :" ان عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة عبر المنفذين الجوي والبري بلغ (9384) حاجاً، ويتواجدون حالياً في المدينة المنورة ومكة المكرمة"، مشيرة الى نقل (7034) حاجاً عبر المطارات العراقية، فيما تم تفويج (2350) حاجاً عبر منفذ عرعر الحدودي ".

واضافت :" ان عدد الحجاج في المدينة المنورة بلغ (7190) حاجاً، فيما يتواجد (2194) حاجاً في مكة المكرمة التي وصلوا اليها اعتباراً منذ يوم أمس بعد أدائهم مراسم الزيارة في مدينة الرسول المصطفى (ص)".