امام جمعة النجف : اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية قرار بالاتجاه الصحيح وليس طائفيا

قدم امام جمعة النجف الاشرف صدر الدين القبانجي الشكر إلى البرلمان ولمن صوّت على اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية.

وقال في خطبته السياسية لصلاة الجمعة اليوم في النجف " ان هذا القرار ليس قرارا طائفيا لان الطوائف الأخرى لها اعيادها أيضا".

واضاف" فمن حقنا ان ننادي بعيد الغدير كونها حادثة إسلامية اجمع عليها كل المؤرخين فضلا على اننا الأكثرية ونستحق ان نحتفل بعيدنا عيد الغدير" .

وحول مقتل الرئيس الإيراني ومن معه ، قال القبانجي ان الشعب الإيراني استطاع ان يمتص هذه المصيبة وحولها الى شحنة قوية باتجاه الايمان والتماسك وضبط الدولة .

وعلق بهذا الشأن " نحن نعتقد ان هناك حدودا جغرافية ولكن الايمان يعلو الحدود الجغرافية , لذا نحن نشاطر الشعب الإيراني وقيادته العزاء والسلوان .

وفي شأن زيارة رئيس مجلس الوزراء الى النجف الاشرف قال القبانجي :اطلقت عشرة مشاريع كبرى في النجف الاشرف بقيمة( 555 مليار دينار), وهنا نوجه شكرنا لرئيس الوزراء وللإدارة المحلية في النجف الاشرف وان النجف الاشرف تستحق هذه المبادرات .