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تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في السليمانية


أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات وضبط نحو 13 كغم من مادة الماريجوانا بحوزتهم في محافظة السليمانية.

وذكر الجهاز في بيان ان "العملية جرت بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة خط سير تجار المخدرات ليتم على أثرها الاطاحة بأفراد الشبكة من ضمنهم متهمين اثنين كانا في محافظة السليمانية حيث ألقي القبض عليهما بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات جهاز أسايش إقليم كردستان".

وأضاف، ان "افراد الشبكة كانوا يقومون بتجارة وترويج المخدرات بطرق مبتكرة وعن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في استلام وتسليم المواد المخدرة والأموال".

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