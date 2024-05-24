محافظ النجف يعلن تفاصيل الاتفاق مع السوداني في إدارة مطار المحافظة

أعلن محافظ النجف، يوسف مكي كناوي، تفاصيل الاتفاق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني - الذي زار المحافظة أمس- في إدارة مطار النجف الدولي.

وقال كناوي في بيان ان "اتفاقاً جديداً تم بشأن إدارة مطار النجف الأشرف الدولي، وفقًا لهذا الاتفاق، ستتولى الحكومة الاتحادية إدارة المطار من الناحية الفنية، بينما ستتولى المحافظة إدارته من الناحيتين الإدارية والمالية".

وبين ان "هذا الاتفاق جاء بعد مناقشات مشتركة بين رئيس الوزراء والمحافظ وأعضاء من مجلس المحافظة والمسؤولين في الحكومة المحلية، حيث تم التوصل إلى قرار التعاقد مع شركة الملاحة الجوية التابعة لوزارة النقل لإدارة مطار النجف الأشرف وأكدا أن هذا الترتيب سيضمن تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الخدمات المقدمة للمسافرين، بالإضافة إلى تحقيق التنسيق الأمثل بين الجهات المختلفة المعنية بإدارة المطار".

وأوضح كناوي "أهمية هذا الاتفاق في تعزيز دور مطار النجف الأشرف كمركز حيوي للنقل الجوي في المنطقة،" مشيرًا إلى أن "التعاون بين الحكومة الاتحادية والمحلية سيسهم في تطوير المطار وتحسين بنيته التحتية، مما سيعود بالفائدة على المحافظة وأهلها".