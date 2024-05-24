الانواء الجوية : عواصف ترابية وانخفاض درجات الحرارة هذا الاسبوع

توقعت هيئة الأنواء الجوية، حدوث عواصف ترابية وانخفاضاً في درجات الحرارة خلال الاسبوع الحالي .

وذكرت الهيئة ، أن " طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً مغبراً مع فرصة لحدوث عواصف ترابية خلال النهار، ويتحسن تدريجياً بعد الظهر ابتداء من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغرب المنطقة الجنوبية، بينما ترتفع قليلاً شرق المنطقة الجنوبية".

وأضافت ، ان " يوم الأحد سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف ، وتنشط الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار فيها".

وقالت الهيئة، أن "يوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، وتنشط الرياح في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية ".

وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم ويتحول تدريجياً الى غائم في الأقسام الغربية من البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات"