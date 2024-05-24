بارزاني يلتقي بن زايد في أبو ظبي اليوم.. وكشف أسباب الزيارة

يلتقي رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة في أبو ظبي رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان

وسيشهد الاجتماع وفقاً لمصادر مطلعة "بحث العلاقات بين أربيل وأبو ظبي عموماً، والعلاقات الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة على نحو خاص، إلى جانب الأوضاع في المنطقة".

وتعد الإمارات ثالث شريك تجاري لإقليم كردستان بعد تركيا وإيران، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار، حسب القنصل الإماراتي في أربيل.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، أن "علاقات قوية تجمع بين إقليم كردستان والإمارات... وزيارة رئيس الإقليم تهدف لتعزيزها".