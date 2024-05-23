الإعلام الأمني ينفي وجود أية حالة اعتداء او تجاوز على أي مسجد من مساجد البلاد

نفت خلية الإعلام الأمني وجود أي حالة اعتداء او تجاوز على أي مسجد من مساجد البلاد .

وقالت في بيان انه من خلال المتابعة والتدقيق في جميع قواطع المسؤولية، نؤكد عدم وجود أي حالة اعتداء او تجاوز على أي مسجد من مساجد البلاد كما تم الترويج لهذا الموضوع من قبل البعض.

وأوضحت أن قواتنا الأمنية تعمل بوطنية ومهنية عالية ومتواجدة ومستعدة دائما لحماية جميع دور العبادة والمؤسسات الدينية كما عهدها أبناء شعبنا العراقي، فهي تقف بمسافة واحدة من جميع الأديان والمذاهب والقوميات.

واكدت انه في الوقت ذاته ننفي وجود أي استنفار للقوات الأمنية وهي تمارس واجباتها الاعتيادية، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً واعتماد المواقع الموثوقة