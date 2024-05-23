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القبض على اثنين من المتهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في محافظة ميسان


القت قوات فرقة الرد السريع القبض على اثنين من المتهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في محافظة ميسان.

وذكرت الفرقة في بيان ان قوات اللواء الرابع فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في محافظة ميسان،وذلك بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان بالتعاون والتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، حيث تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب أصوليا.

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القبض على اثنين من المتهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في محافظة ميسان
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