القت قوات فرقة الرد السريع القبض على اثنين من المتهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في محافظة ميسان.
وذكرت الفرقة في بيان ان قوات اللواء الرابع فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في محافظة ميسان،وذلك بالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان بالتعاون والتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، حيث تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب أصوليا.
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