الأخبار

السوداني يؤكد ضرورة تطوير العمل الاستخباري والأمني في محافظة النجف الأشرف


 اكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ضرورة تطوير العمل الاستخباري والأمني في محافظة النجف الأشرف.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة النجف الأشرف، بحضور محافظ النجف، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.

وأكد السوداني حسب البيان أنّ الاستقرار الأمني للنجف الأشرف له أهمية كبيرة؛ لما تمثله من مكانة دينية وتاريخية واجتماعية وحضارية وثقافية، مشدداً على ضرورة تطوير القدرات الفنية والميدانية للأجهزة الأمنية في المحافظة.

وشدد السوداني على ضرورة أن يتوازى العمل الأمني مع حركة البناء والإعمار والتنمية في العراق، مؤكداً ضرورة عدم المجاملة في الملفّ الأمني لحساسيته، وبذل أعلى درجات الجهد الاستخباري لتحقيق الأمن.

ووجه القائد العام بالاهتمام بالمنتسبين وشؤونهم، والوقوف على احتياجاتهم، بما يجعلهم في أعلى درجات الجاهزية لأداء مهامّهم والتعامل مع جميع الحالات؛ لتحقيق استمرارية الأمن، كما وجه بوجوب التعامل بشكل لائق مع المواطنين، وعكس صورة ناصعة ومضيئة عن الدولة وأجهزتها الأمنية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على اثنين من المتهمين وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) في محافظة ميسان
السوداني يؤكد ضرورة تطوير العمل الاستخباري والأمني في محافظة النجف الأشرف
التعليم تسمح بإعادة تسجيل الطلبة الذين لم يسجلوا في الجامعات للسنة 2024/2023
الاطار يقطع الطريق على تقدّم: لاتقديم لمرشح جديد ولا تصويت لغير "الأعلى"
النزاهـة: الحبس الشديد لرئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً الشيخ فايد الشمري
تقلبات الجو تُثير تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة
الشيخ جلال الدين الصغير يشكر النواب الذين صوتوا على اعتبار عيد الغدير الاغر عطلة رسمية
مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يناقش جهود الدولة بمكافحة الجرائم
مقتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الرطبة
مجلس القضاء: منظمة مجموعة العمل تعتبر العراق ملتزما بمكافحة غسيل الأموال
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك