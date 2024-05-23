السوداني يؤكد ضرورة تطوير العمل الاستخباري والأمني في محافظة النجف الأشرف

اكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ضرورة تطوير العمل الاستخباري والأمني في محافظة النجف الأشرف.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الخميس، اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة النجف الأشرف، بحضور محافظ النجف، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ورئيس اللجنة الأمنية في المحافظة.

وأكد السوداني حسب البيان أنّ الاستقرار الأمني للنجف الأشرف له أهمية كبيرة؛ لما تمثله من مكانة دينية وتاريخية واجتماعية وحضارية وثقافية، مشدداً على ضرورة تطوير القدرات الفنية والميدانية للأجهزة الأمنية في المحافظة.

وشدد السوداني على ضرورة أن يتوازى العمل الأمني مع حركة البناء والإعمار والتنمية في العراق، مؤكداً ضرورة عدم المجاملة في الملفّ الأمني لحساسيته، وبذل أعلى درجات الجهد الاستخباري لتحقيق الأمن.

ووجه القائد العام بالاهتمام بالمنتسبين وشؤونهم، والوقوف على احتياجاتهم، بما يجعلهم في أعلى درجات الجاهزية لأداء مهامّهم والتعامل مع جميع الحالات؛ لتحقيق استمرارية الأمن، كما وجه بوجوب التعامل بشكل لائق مع المواطنين، وعكس صورة ناصعة ومضيئة عن الدولة وأجهزتها الأمنية.