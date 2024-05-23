التعليم تسمح بإعادة تسجيل الطلبة الذين لم يسجلوا في الجامعات للسنة 2024/2023

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، السماح بإعادة تسجيل الطلبة المقبولين الذين لم يسجلوا أو لم يستكملوا إجراءات التسجيل المتعلقة بقبولهم المركزي للسنة الدراسية 2024/2023.

وقالت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في بيان أن "إعادة التسجيل للطلبة مشروطة بعدم التحاقهم في التعليم الحكومي الخاص الصباحي أو الدراسة المسائية أو الاهلية أو في كليتي الإمام الكاظم عليه السلام او الإمام الأعظم رحمه الله".

وأضافت: أن "موعد إعادة التسجيل سيكون متاحا إلى غاية أسبوع بعد إعلان نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية 2025/2024 فيما سيتم اعتبار السنة الدراسية 2024/2023 سنة رسوب بحقهم".