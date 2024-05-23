النزاهـة: الحبس الشديد لرئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقاً الشيخ فايد الشمري

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، صدور قرار حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقا.

وذكرت الهيئة في بيان أن "محكمة جنح النجف المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، اصدرت قرار حكم غيابيا بالحبس لمدة ثلاث سنوات على (فائد كاظم نون الشمري) رئيس مجلس إدارة مطار النجف سابقا".

واضافت، أن "الحكم صدر على خلفية تعاقد المدان مع أحد المعامل، بالرغم من عدم امتلاك المعمل موافقات أصولية من وزارتي الصناعة والمعادن والصحة، فضلا عن عدم خضوعه للرقابة الصحية"، مبينةً أن "المعمل يقع بالقرب من المطار، إلا أنه في الحقيقة تمت إقامته داخله".

ولفتت الى، أن "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية والتي تمثلت بأقوال الممثلين القانونيين لسلطة الطيران المدني ومطار النجف، فضلا عن قرينة هروب المتهم توصلت إلى القناعة الكافية بإدانته فأصدرت حكمها غيابيا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل، وقررت الاحتفاظ لمطار النجف بحق مراجعة المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض".