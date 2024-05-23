تقلبات الجو تُثير تصاعد الغبار وارتفاع في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، بأن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، ستشهد تصاعد للغبار وارتفاع بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، أن الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد.

وأضافت، أن طقس يوم السبت على العموم، سيكون صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، وأن يوم الأحد المقبل سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم وغبار خفيف، ولا تغير في درجات الحرارة.

وبيّنت أن الحالة الجوية ليوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة.