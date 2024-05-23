مقتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، مقتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا جنوبي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان إن "العمل الاستخباري المتميز الذي تقوم به قواتنا الأمنية البطلة كانت له نتائج إيجابية عالية المستوى، إذ تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الانبار في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من جمع معلومات مهمة عن وجود عناصر إرهابية ضمن قاطع المسؤولية".

وأضافت الخلية، أنه "على هذا الاساس شرعت قوة من الفوج التكتيكي في قيادة شرطة الانبار بتنفيذ واجب امني على ضوء هذه المعلومات الاستخبارية، لملاحقة عناصر إرهابية داخل عجلة حمل ومحاصرتهم والاشتباك معهم، وقد أسفر عن قتل إرهابيين اثنين احدهما يرتدي حزاما ناسفا جنوبي الرطبة، كما استشهد مقاتل واصيب اخر خلال هذا الواجب الذي مازال مستمرا" .