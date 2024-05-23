بينها \"الغدير\".. البرلمان يُصوت على مشروع قانون العطلات الرسمية

أتم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية، والذي تضمن عطلة بيوم "عيد الغدير".

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون العطلات الرسمية".

وتضمن مشروع القانون، تعطيل الدوام الرسمي بأيام: "الجمعة والسبت من كل أسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الأول، (1-3) شوال عيد الفطر، (10-13) ذي الحجة عيد الأضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 أيار عيد العمال العالمي".

وبعد التصويت، قرر أعضاء البرلمان، إضافة عطلة جديدة بيوم 16 آذار (جرائم البعث والانفال والهجوم على حلبجة).