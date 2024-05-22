السوداني يلتقي قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد الحامنئي

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بقائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، على لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وبحسب وكالة "ايسنا" الإيرانية، فإن السوداني في لقاء مع قائد الثورة، نيابة عن حكومة وشعب العراق، قدم تعازيه لحكومة وشعب إيران.

وانطلق وفد عراقي يتكون من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية وعدد من الوزراء والمحافظين للمشاركة في مراسم التشييع والعزاء للرئيس الإيراني ورفاقه.