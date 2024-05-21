الاطاحة بأربعة متهمين يوهمون المواطنين بالتعيين على ملاك الامن الوطني

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، الإطاحة بأربعة متهمين يوهمون المواطنين بالتعيين على ملاكه.

وذكر بيان للجهاز، ، أنه "من خلال معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية مستمرة لمتهمين يقومون بممارسة النصب والإحتيال على المواطنين في محافظة ديالى بالتعيين على ملاك جهاز الأمن الوطني مقابل مبالغ مالية وبعد استحصال الموافقات القضائية تم القاء القبض على 3 متهمين بالجرم المشهود أثناء تسلمهم اموالاً مقابل التعيين".

وأضاف، "كما تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف من القبض على منتحل صفة ضابط في الأمن الوطني يتقاضى مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بالتعيين على ملاكات إحدى الدوائر التابعة للدولة في المحافظة".

وأشار الى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".