المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس حكومة الاقليم وتلغي أمرًا ولائيًا

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، دعوى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني ضد مفوضية الانتخابات، فيما ألغت الامر الولائي بشأن المادة (2) من نظام تسجيل المرشحين.

وقال مصدر قضائي إن "المحكمة الاتحادية العليا، ردت دعوى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني بخصوص الطعن بإجراءات المفوضية لتسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان الإقليم".

واضاف، "كما ألغت المحكمة الأمر الولائي بشأن عدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع".

وأمس الاثنين (20 آيار 2024)، كشف مصدر كردي مطلع، عن انتظار الأوساط السياسية في إقليم كردستان لقرار تمديد عمر مفوضية الانتخابات.

وقال المصدر " إن "عين رئاسة إقليم كردستان ستكون على قرار يصدر من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقدمة من قبل رئيس حكومة الإقليم، بخصوص الطعن بإجراءات المفوضية لتسجيل الكيانات السياسية لانتخابات برلمان الإقليم".

وأضاف أن "رئيس إقليم كردستان سينتظر قرار المحكمة لغرض إعلان تأجيل انتخابات كردستان وتحديد موعد جديد بعد توفر جميع الشروط القانونية والفنية".

وكانت جلسة المحكمة الاتحادية العراقية، يوم أمس الأحد، للبت في شكوى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بشأن توزيع مقاعد برلمان كوردستان، تأجلت ليوم الثلاثاء 21/5/2024 وذلك لعدم حضور اثنين من قضاة المفوضية».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت الثلاثاء 7 أيار 2024، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان رقم (7) لسنة 2024.