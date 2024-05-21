السوداني يتوجه غدًا الى طهران للمشاركة في مراسم تشييع رئيسي ورفاقه

افاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، بتوجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني غدا الأربعاء، الى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه.

وقال المصدر إن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيتوجه إلى طهران يوم غد الأربعاء للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل رئيسي ورفاقه".

وكانت الحكومة الايرانية قد أكدت، صباح أمس الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد".