الاستخبارات والامن تطيح بـ"إرهابيين" في كركوك والسليمانية

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، الإطاحة بارهابيين اثنين في محافظتي كركوك والسليمانية.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية، تمكنت من الاطاحة باحد العناصر الارهابية في محافظة السليمانية"، مبينةً أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة 1/4 ارهاب".

وفي السياق ذاته، أوضحت، أنه "عبر معلومات استخبارية دقيقة أطاحت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية بإرهابي خطير في مركز مدينة كركوك وذلك من خلال التعاون مع فوج مغاوير قيادة عمليات كركوك وقوة أسوات قائد شرطة كركوك".

ولفتت الى أن "المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب" مشيرةً الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهما وإحالتهما إلى التحقيق".