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السوداني يوجه بالاهتمام بنتائج التقرير المتعلق بتقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023


 وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالاهتمام بنتائج التقرير المتعلق بتقييم اداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023 والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته وتداركها في نتائج التقييم للعام 2024.

ووجه السوداني ، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، باعداد رؤية شاملة ودراسة متكاملة عن مشروع الطريق الحولي في محافظة البصرة .

ووجه كذلك باعادة تشكيل لجنة تدرس دمج الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والشركة العامة للاسواق المركزية ، على ان تقدم النتائج خلال شهر .

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