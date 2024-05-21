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نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد أهمية التعاون مع الناتو في المهام الاستشارية والتدريبية


أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، أهمية التعاون بين العراق والناتو في المهام الاستشارية والتدريبية.

وقال بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة : إن "المحمداوي استقبل ‏قائد بعثة حلف الناتو السابق الفريق خوسيه انطونيو اغويرو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق مثمناً جهوده".

وأضاف البيان، أن "اللقاء حضره قائد قوات حلف الناتو الجديد في العراق الفريق لوكلس شخويرس والوفد المرافق له، وتمنى له الفريق المحمداوي التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بالعراق".

وجرى خلال اللقاء بحسب البيان بحث الجهود التي قدمتها بعثة حلف الناتو في العراق في تقديم التدريب والمشورة لقواتنا الأمنية.

‏وأكد نائب قائد العمليات المشتركة قدرة القطعات الأمنية في إدارة الملف الأمني وأهمية التعاون في المهام الاستشارية والتدريبية لبناء وتعزيز القدرات للقوات الأمنية المختلفة وخاصة الجيش العراقي، لمجابهة التحديات ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي".

واوضح البيان"أن "قيادة العمليات المشتركة تحرص بشكل كبير على تحقيق رؤية وأهداف القائد العام للقوات المسلحة لتنفيذ البرنامج الحكومي في بناء القوات المسلحة العراقية، بالتعاون والعمل المشترك مع الوزارات والقيادات لتحقيق الأهداف المطلوبة".

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