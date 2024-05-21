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رئيـس هيئة النزاهة يؤكد اهمية الافادة من الجانب الالماني في تنفيذ ستراتيجيات مكافحة الفساد


اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون اهمية الافادة من الجانب الالماني في تنفيذ ستراتيجيات مكافحة الفساد ، وضرورة توفير البيئة الآمنة للمستثمرين والشركات الاجنبيَّة التي تسهم في الاعمار وتشييد البني التحتية للبلد.

واشار حنون، خلال لقائه السفيرة الالمانيَّة (كريستيانا هومان) الى اهميَّة وجود الشركات والمستثمرين الألمان ومشاركتهم في تطوير مختلف القطاعات، والافادة من الجانب الالماني في تنفيذ ستراتيجيات مكافحة الفساد، لافتاً الى ان سياسة الحكومة الحاليَّة جعلت مكافحة الفساد اولوية الى جانب ملفات الاعمار والتنمية والمشاريع الاقتصاديّة الستراتيجيَّة.

ودعا الى التصدي لآفة الفساد وعمليات الابتزاز والرشى التي تتعرَّض لها الشركات الأجنبيَّة، وتوفير بيئة آمنة لعملها، مؤكداً رغبة الهيئة في ابرام مذكرة تفاهم مع الجهة النظيرة في المانيا المعنيَّة بمنع الفساد ومكافحته، مشيداً بالتعاون مع الوكالة الألمانيَّة للتعاون الدولي GIZ، لا سيما في عقد ورش وبرامج تدريبية حول استرداد الموجودات المُهرَّبة، والمُساعدة القانونيَّة المُتبادلة، ومهارات إدارة الاتفاقيات، والتعامل مع العقبات السياسيَّة و الجوانب التشريعيَّة، ومنها مشروع (تعزيز إدارة الماليَّة العامَّة والأسواق الماليَّـة).

من جانبها، أعربت السفيرة الألمانية (كريستيانا هومان) عن سرورها بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة العراقيَّة، مشيرة إلى رغبة بلادها في تطوير مجالات التعاون مع العراق وانتقالها من العمل في القطاعين النفطي والكهربائي إلى غيرهما من القطاعات الحيويٓة، منبهة إلى أن عملية مكافحة الفساد توفر بيئة آمنة ومستقرة للشركات وتحفزها للاستمرار وتوسيع أعمالها.

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رئيـس هيئة النزاهة يؤكد اهمية الافادة من الجانب الالماني في تنفيذ ستراتيجيات مكافحة الفساد
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