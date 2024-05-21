رئيس هيئة الحشد الشعبي يحضر مجلس عزاء إبراهيم رئيسي ورفاقه في السفارة الإيرانية ببغداد

قدم رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، التعازي باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، أثر حادث الطائرة المؤسف.

وذكر بيان للحشد" ان الفياض، وخلال حضوره مجلس العزاء المقام في السفارة الإيرانية بالعاصمة بغداد، أعرب عن بالغ تعازيه ومواساته، لقائد الثورة الإسلامية علي الخامنئي، وللشعب الإيراني بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى القدير ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان