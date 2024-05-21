تحديد موعد تعيين الاطباء خريجي دفعة 2023

حدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، ونقابة اطباء العراق، اليوم الثلاثاء، موعد تعيين خريجي دفعة 2023.

وذكر بيان لنقابة الأطباء، ان نقيبها حسنين صفاء شبر، رفقة نائبه هادي سلمان الشمري، زارا رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادية محمود التميمي ، وجرت خلال اللقاء مناقشة امور تتعلق بشؤون تعيين الاطباء الجدد خريجي دفعة 2023، وتم التأكيد على تعيينهم خلال الشهور القليلة القادمة، فضلاً عن اعادة تعيين الاطباء من تاركي العمل .

واشار الى تقديم قائمة باسمائهم لاعادة تعيينهم باسرع وقت، وكذلك تم الاتفاق على آلية تساعد الخريجين الجدد ،الذين لم يتم تعيينهم .

وابدى التميمي ، بحسب البيان، استعداده للتعاون مع نقابة الاطباء لكونها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، مؤكدا دور الاطباء الفعال والمهم في المجتمع العراقي.

بدوره شكر النقيب رئيس المجلس على هذا التعاون خدمة للصالح العام .