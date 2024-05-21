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حملة أمنية في الأعظمية


شرعت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، بحملة أمنية في منطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد، فيما أعلنت وزارة الداخلية حصيلة هذه الحملة.

وقالت الوزارة في بيان إن "قيادة شرطة بغداد الرصافة من خلال قسم شرطة الاعظمية بالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الرصافة الاول ومفارز النجدة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى والقوات الماسكة، شرعت بواجب تفتيش ضمن منطقة الاعظمية".

وأضافت الوزارة، أن "الحملة أسفرت عن القاء القبض على (72) مخالفا وفق مواد قانونية مختلفة و (35) شخصاً من جنسيات مختلفة مخالفين للإقامة و (4) متهمين يحملون أسلحة غير مرخصة، فضلاً عن ضبط ( 4) قطع سلاح مختلفة، كما القت القبض شخص بحوزته (20) قنينة مشروبات كحولية، والقت القبض على شخص ينتحل صفة منتسب في إحدى الأجهزة الأمنية ويقوم بعمليات نصب واحتيال، كم تمت إزالة التجاوزات على جانبي طريق راس الحواش".

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