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وزارة الصحة تغلق (7) مؤسسات اهلية مخالفة غلقا نهائيًا .. في بغداد


اعلنت لجنة الغلق المركزية في دائرة التفتيش في وزارة الصحة عن غلق (7) مؤسسات صحية اهلية مخالفة في بغداد.

وقال مدير عام دائرة التفتيش في وزارة الصحة الدكتور صباح نوري الخزعلي في بيان :" ان المؤسسات الصحية المخالفة توزعت على ثلاث عيادات اسنان وعيادة سونار غير مرخصة في منطقة الأمين وثلاثة مختبرات غير مرخصة (وهمية) بمنطقة حي العامل في العاصمة بغداد ".

واكد :" ان الغلق نهائي ، للعمل دون الحصول على اجازات مزاولة المهنة ، وتم عقب زيارات تفتيشية مسبقة اشرت خلالها الفرق التفتيشية ملاحظاتها "

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وزارة الصحة تغلق (7) مؤسسات اهلية مخالفة غلقا نهائيًا .. في بغداد
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