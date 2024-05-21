اعتقال قاتل الملاكم "علي طاوة" خلال محاولته الهرب من العراق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال منفذ جريمة الاعظمية، خلال محاولته الهرب خارج البلاد، حيث أدت الجريمة الى مقتل الملاكم المعروف بـ"علي طاوة".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري، ان "قيادة شرطة بغداد الرصافة القت القبض على منفذ جريمة قتل في منطقة الاعظمية وأربع متهمين آخرين لهم صلة بالحادث بينهم متهمة خلال ساعات قليلة من ارتكابهم للجريمة".

وأشار الى ان "القاتل كان يحاول الهرب خارج البلاد، كما تم ضبط مجموعة من الأسلحة والاعتدة المتنوعة ".

وكان أهالي الاعظمية قد طالبوا بحملة امنية على غرار البتاوين، فيما أشاروا الى ان مجموعة اطلقت النار باتجاه الملاكم ابن الاعظمية علي طه والمعروف بـ"علي طاوة"، وان المتهم بقتله معروف بتجارة المخدرات في المنطقة.