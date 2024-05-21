السجن 15 سنة لمدان عن جريمة الدكة العشائرية في بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية في بغداد.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المدان وبالاتفاق مع اشقائه اقدموا على اطلاق عيارات نارية على دار عمهم والتي أدت إلى اصابته في فمه".

وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بالمادة 132/ 1 من قانون العقوبات".