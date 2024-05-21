نصف مليون طالب يبدأ امتحانات الثالث المتوسط وقطع الانترنت لساعتين

توجه صباح اليوم الثلاثاء أكثر من نصف مليون طالب في العراق الى المراكز الامتحانية في عموم المحافظات، في اول أيام الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط والتي تستمر حتى الخامس من حزيران المقبل.

وبدأت الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط اليوم 21 أيار، بامتحان مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية سوية، وسيكون الامتحان الثاني يوم الخميس المقبل باللغة الإنكليزية، والسبت بمادة الرياضيات، والاثنين الاجتماعيات، والأربعاء الانسان وصحته، والسبت 1 حزيران مادة الكيمياء، والاثنين 3 حزيران الفيزياء، والأربعاء اللغة الفرنسية اخر أيام الامتحانات والموافق 5 حزيران.

وقطعت وزارة الاتصالات خدمة الانترنت في عموم العراق اليوم الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا الى الساعة الثامنة صباحا، أي قبل وبعد موعد انطلاق الامتحان بساعة واحدة، حيث ان موعد الامتحانات يبدأ الساعة السابعة صباحا.