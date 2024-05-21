الأجواء انقلبت والبغداديون "نائمون".. عواصف رعدية وأمطار مفاجئة فجرًا

شهدت العاصمة بغداد عاصفة مطرية ورعدية شديدة فجر اليوم الثلاثاء، حيث تفاجأ سكان العاصمة عندما استيقظوا صباحًا عندما وجدوا الأرض مبللة ومشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة عن حالة الطقس فجرًا.

وبعدما كانت اجواء نهار وليل امس صافية، أظهرت مقاطع فيديو سجلها مواطنون، تساقط امطار غزيرة وحدوث عاصفة رعدية حتى أدت في بعض المناطق الى تطاير أجزاء من السقائف المعدنية في بعض المنازل.

واعتبر العديد من المواطنين، ان تساقط امطار بهذا الوقت من العام أمرًا نادر الحدوث وغير اعتيادي، فيما يحيل بعض المهتمين بالمناخ هذه الظواهر الى تطرف المناخ ومدى التغير المناخي الذي يشهده العالم والمنطقة.