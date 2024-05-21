الصحة النيابية: سبب إصابات الايدز الأخيرة هي مراكز التجميل!

شدّدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد الاختصاصات القانونية المسموح لها اجراء عمليات التجميل، فيما اشارت الى ان الإحصائية الجديدة المسجلة لمرضى الايدز جاءت بسبب مراكز التجميل.

وذكر عضو اللجنة ثناء الازيرجاوي، إنَّ اللجنة طالبت وزارة الصحة بتحديد العاملين في مجال التجميل لأنَّ أطباء الوجه والفكين يحق قانوناً لهم العمل بهذا المجال، في حين أنَّ القانون لا يسمح لأطباء الأسنان، داعية الوزارة إلى تحديد واعتماد الكفاءة والقانونيَّة بالموضوع.

وبيّنت أنَّ الإحصائية الجديدة المسجلة لمرضى الإيدز قد سُجّلت بسبب مراكز التجميل، لا سيما أنَّ عدد مراكز التجميل المرخصة هو 79 مركزاً في عموم البلاد فقط، معربة عن أملها بغلق جميع مراكز التجميل غير المرخصة.

ومن الجدير بالذكر أنَّ العراق سجل في آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة، أكثر من 2000 حالة إصابة بمرض الإيدز، مشيرة إلى أنَّ جانب الرصافة في بغداد هو الأعلى عدداً!