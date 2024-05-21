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قطع الانترنت لساعتين مع إنطلاق إمتحانات الثالث المتوسط بمشاركة نصف مليون طالب


إنطلقت الإمتحانات  الوزارية للثالث المتوسط والتي تستمر حتى الخامس من حزيران المقبل صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة أكثر من نصف مليون طالب في العراق الى المراكز الامتحانية في عموم المحافظات .

وبدأت الامتحانات الوزارية للثالث المتوسط اليوم 21 أيار، بامتحان مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية بنفس الوقت، وبعدها سيكون إمتحان اللغة الإنكليزية يوم الخميس المقبل ، والسبت لمادة الرياضيات، والاثنين الاجتماعيات، والأربعاء الانسان وصحته، ويوم السبت الأول من شهر حزيران مادة الكيمياء، والاثنين الثالث من حزيران الفيزياء، وختامها الأربعاء سيكون اللغة الفرنسية وهو اخر أيام الامتحانات والموافق 5 حزيران.

بالمقابل، قامت وزارة الاتصالات بقطع خدمة الانترنت في عموم العراق اليوم الثلاثاء من الساعة السادسة صباحا الى الساعة الثامنة صباحا، أي قبل وبعد موعد انطلاق الامتحان بساعة واحدة، حيث ان موعد الامتحانات يبدأ الساعة السابعة صباحا.

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قطع الانترنت لساعتين مع إنطلاق إمتحانات الثالث المتوسط بمشاركة نصف مليون طالب
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