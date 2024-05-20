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لجنة نيابية تناقش قوانين " شبكة الإعلام والحصول على المعلومة والعطل الرسمية "


ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام النيابية ، مشروع التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي ، ومشروع قانون العطلات الرسمية ومشروع قانون حق الحصول على المعلومة .

واعلن رئيس (السن) للجنة ، خلال الاجتماع الدوري اليوم الاثنين ، عن تفعيل اللجنة لقانون سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية وتشكيل اللجنة المشرفة على تنفيذه، مؤكدا ضرورة متابعة عمل شبكة الإعلام العراقي خلال مدة تكليف رئيسها الحالي بمهمة تسيير الاعمال، وتفعيل الدور الرقابي للجنة النيابية من خلال الاستضافات خلال الأيام القادمة.

وقررت اللجنة النيابية ، انشاء بريد إلكتروني لاستقبال شكاوى الموظفين في كل وزارة ومؤسسة تابعة للجنة ، كما قررت التعاون المشترك مع الجهات المعنية بالسياحة والآثار في إقليم كردستان والاطلاع ميدانيا من خلال الزيارات المتبادلة

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لجنة نيابية تناقش قوانين " شبكة الإعلام والحصول على المعلومة والعطل الرسمية "
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