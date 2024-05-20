الأخبار

نواب سنة يقدمون شكوى ضد هيبت الحلبوسي


كشف عضو تحالف السيادة مجيد محمد الدليمي، اليوم الاثنين، ان خمسة نواب من التحالفات السياسية السنية بصدد تقديم شكوى قضائية ضد النائب هيبت الحلبوسي الذي اثار ازمة في جلسة انتخاب رئيس البرلمان بطريقة بلطجية.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ ان الحلبوسي تجاوز على أبناء محافظته بطريقة بلطجية وهدد النواب رجالا ونساء وعرض حياتهم للخطر".

ودعا "الجهات المعنية بإحالة الحلبوسي الى القضاء واقالته من منصبه لمخالفة قواعد السلوك النيابي خلال جلسة انتخاب رئيس للبرلمان ".

واضاف ان " طريقة الحلبوسي داخل قبة البرلمان لا تمت لأخلاقيات اعلى سلطة في البلد باي صلة ".

وتابع، ان" عشائر نواب المحافظات السنية طالبوا القضاء باتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضد الحلبوسي لتجاوزه على النواب وتسببه بفوضى داخل قبة البرلمان".

وصوت مجلس النواب على مرشحي رئاسة مجلس النواب، الا انه لم يحصل أي مرشح على النسبة القانونية (النصف زائد واحد)، أي بواقع 166 صوتا، لتبوء هذا المنصب.

وحصل مرشح كتلتي عزم والسيادة، سالم العيساوي على 158 صوتاً ومرشح حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، محمود المشهداني على 137 صوتاً.

ورفض رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، تقديم اكثر من مرشح في الجولة الثالثة لانتخاب رئيس للبرلمان.

وشهدت الجلسة تلاسن وتشابك بالأيدي بين أعضاء القوى السياسية السنية في مجلس النواب.

وكان بطل هذه الحادثة هو النائب هيبت الحلبوسي، الذي وصفه الجميع بالبلطجي، بعد ان قام بالاعتداء على النائب مثنى السامرائي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على متهمين ارتكبا جرائم سرقة وتسليب في قضاء شط العرب
لجنة نيابية تناقش قوانين " شبكة الإعلام والحصول على المعلومة والعطل الرسمية "
مجلس النواب ينظم غدا مؤتمر " التعاون التشريعي والرقابي بين السلطتين الاتحادية والمحلية"
بسبب انحراف الحزب عن مساره .. منشق جديد من تقدم
نواب سنة يقدمون شكوى ضد هيبت الحلبوسي
النائب عامر الفايز: عازمون على تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي
الحشد الشعبي يكمل تمشيط 7 مناطق بديالى
الاتحاد الوطني الكردستاني يحذر من خلو منصب رئيس البرلمان: التعطيل يضر بالجميع
المالية النيابية تخطط لاستضافة مسؤولي البنك المركزي بسبب "دولار الحجاج"
تكليف جميل الشمري معاونا لرئيس أركان الجيش للعمليات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك