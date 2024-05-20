نواب سنة يقدمون شكوى ضد هيبت الحلبوسي

كشف عضو تحالف السيادة مجيد محمد الدليمي، اليوم الاثنين، ان خمسة نواب من التحالفات السياسية السنية بصدد تقديم شكوى قضائية ضد النائب هيبت الحلبوسي الذي اثار ازمة في جلسة انتخاب رئيس البرلمان بطريقة بلطجية.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ ان الحلبوسي تجاوز على أبناء محافظته بطريقة بلطجية وهدد النواب رجالا ونساء وعرض حياتهم للخطر".

ودعا "الجهات المعنية بإحالة الحلبوسي الى القضاء واقالته من منصبه لمخالفة قواعد السلوك النيابي خلال جلسة انتخاب رئيس للبرلمان ".

واضاف ان " طريقة الحلبوسي داخل قبة البرلمان لا تمت لأخلاقيات اعلى سلطة في البلد باي صلة ".

وتابع، ان" عشائر نواب المحافظات السنية طالبوا القضاء باتخاذ اجراءات قانونية صارمة ضد الحلبوسي لتجاوزه على النواب وتسببه بفوضى داخل قبة البرلمان".

وصوت مجلس النواب على مرشحي رئاسة مجلس النواب، الا انه لم يحصل أي مرشح على النسبة القانونية (النصف زائد واحد)، أي بواقع 166 صوتا، لتبوء هذا المنصب.

وحصل مرشح كتلتي عزم والسيادة، سالم العيساوي على 158 صوتاً ومرشح حزب تقدم الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، محمود المشهداني على 137 صوتاً.

ورفض رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، تقديم اكثر من مرشح في الجولة الثالثة لانتخاب رئيس للبرلمان.

وشهدت الجلسة تلاسن وتشابك بالأيدي بين أعضاء القوى السياسية السنية في مجلس النواب.

وكان بطل هذه الحادثة هو النائب هيبت الحلبوسي، الذي وصفه الجميع بالبلطجي، بعد ان قام بالاعتداء على النائب مثنى السامرائي