النائب عامر الفايز: عازمون على تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي

اكد رئيس كتلة تصميم النيابية النائب عامر الفايز، اليوم الاثنين ، عزم القوى السياسية تشريع قانون الخدمة وتقاعد الحشد الشعبي الذي صوت علية مجلس الوزراء مؤخرا .
وقال الفايز لـ / المعلومة / ، ان "مشروع القانون يحظى باهتمام السلطة التشريعية، لضمان حقوق جميع منتسبي الهيئة".
واضاف ان "القوى السياسية ومنها قوى الاطار التنسيقي عازمة على تشريع القانون في اقرب قرصة ".
واكد ان " تشريع القانون سينجز خلال السنة الحالية ، إكراماً ووفاءً لدماء وتضحيات شهداء الحشد الشعبي، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن البلد ومقدساته، ووقفوا سداً منيعاً بوجه الإرهاب والمخططات التي كانت تستهدف وجود العراقيين" .
يذكر ان مجلس الوزراء صوت الاسبوع الماضي على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعب وتم رفعة الى مجلس النواب لتشريعه
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