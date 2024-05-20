النائب عامر الفايز: عازمون على تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي

اكد رئيس كتلة تصميم النيابية النائب عامر الفايز، اليوم الاثنين ، عزم القوى السياسية تشريع قانون الخدمة وتقاعد الحشد الشعبي الذي صوت علية مجلس الوزراء مؤخرا .

وقال الفايز لـ / المعلومة / ، ان "مشروع القانون يحظى باهتمام السلطة التشريعية، لضمان حقوق جميع منتسبي الهيئة".

واضاف ان "القوى السياسية ومنها قوى الاطار التنسيقي عازمة على تشريع القانون في اقرب قرصة ".

واكد ان " تشريع القانون سينجز خلال السنة الحالية ، إكراماً ووفاءً لدماء وتضحيات شهداء الحشد الشعبي، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن البلد ومقدساته، ووقفوا سداً منيعاً بوجه الإرهاب والمخططات التي كانت تستهدف وجود العراقيين" .

يذكر ان مجلس الوزراء صوت الاسبوع الماضي على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعب وتم رفعة الى مجلس النواب لتشريعه