الحشد الشعبي يكمل تمشيط 7 مناطق بديالى

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، اكمال اعادة تمشيط 7 مناطق في اقدم حوض زراعي بديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي ان "مفارز الحشد الشعبي بالتنسيق مع قيادة شرطة ديالى مستمرة في عمليات تمشيط بساتين الوقف في القاطع الشمالي الشرقي من ديالى والتي شملت 7 مناطق حتى الان، مشيرا الى "ضبط مضافتين لخلايا داعش الارهابي".

واضاف، ان "العملية تجري وفق قاعدة معلومات دقيقة بالتنسيق مع التشكيلات الساندة مؤكدا بان العملية تاتي لضمان امن ناحيتي ابي صيدا والعبارة ضمن شريط زراعي يمتد لـ 17كم بالعمق وبعرض 6 كم على الاقل".

واشار الى ان" العملية هي الاكبر من نوعها خلال العام الحالي وتاتي في اطار تعزيز امن مناطق البساتين ضمن حوض الوقف وقراه".

ويعد الوقف من اقدم الاحواض الزراعية بديالى وهو يمتد بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة 25كم شمال شرق بعقوبة".