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الاتحاد الوطني الكردستاني يحذر من خلو منصب رئيس البرلمان: التعطيل يضر بالجميع


طالب القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاثنين (20 آيار 2024)، الكتل السياسية بعقد جلسة سريعة لحسم منصب رئاسة البرلمان، فيما أشار الى أن التعطيل يضر بالجميع.

وقال آلي في حديث صحفي إن "تعطيل عمل رئاسة المجلس وعدم انتخاب رئيس لها يضر بالجميع"، مؤكداً "أهمية إكمال ملف السلطة التشريعية".

وأضاف آلي، أن "رئاسة البرلمان مطالبة بتحديد موعد سريع لعقد جلسة جديدة يتم فيها استكمال الجولة الثالثة والاستحقاق القانوني"، مبينا أن "غياب رئيس السلطة التشريعية له أضرار كبيرة على البلد بشكل عام".

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، قد رفع السبت (18 آيار 2024)، الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

واتجه البرلمان لاجراء جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).

وفي وقت سابق من مساء السبت الماضي، أنهى مجلس النواب العراقي الجولة الثانية للتصويت على المرشح لرئاسة البرلمان، فيما بدأت عملية العد والفرز.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب". 

وبحسب الدائرة بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا.

وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.

ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.

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الاتحاد الوطني الكردستاني يحذر من خلو منصب رئيس البرلمان: التعطيل يضر بالجميع
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