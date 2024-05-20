المالية النيابية تخطط لاستضافة مسؤولي البنك المركزي بسبب "دولار الحجاج"

توعدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين (20 ايار 2024)، باستضافة المسؤولين بالبنك المركزي لمعرفة اجراءاتهم تجاه المصارف بفعل طريقة تعاملها مع الحجاج والامتناع عن تزويدهم بالدولار.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح صحفي أن "البنك المركزي العراقي مطالب بأن يشدد الإجراءات على المصارف ومعاقبة أي مصرف لا يتم صرف الدولار وفق السعر الرسمي لحجاج بيت الله الحرام، خاصة في ظل تأكيدات حكومية على ذلك".

وبيّن الكاظمي إن "اللجنة المالية البرلمانية سوف تعمل على استضافة المسؤولين في البنك المركزي العراقي من اجل متابعة إجراءات البنك في تعامل المصارف مع حجاج بيت الله الحرام، وتشديد الإجراءات الرقابية على عمل المصارف".

وكانت هيئة الحج والعمرة، قد قالت يوم امس الاحد، ان المصارف العراقية تمتنع عن استقبال الكثير من المواطنين المشمولين بقرعة الحج للحصول على الدولار.

ودعت الهيئة البنك المركزي العراقي لتوجيه المصارف وخاصة المصرف العراقي للتجارة والرافدين والرشيد لفتح أبوابها امام الحجاج لتصريف عملة الدولار.